Москва, 18 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область, сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе ведомства.

Телеграм-канал МЧС России Глава МСЧ Александр Куренков

Глава МЧС будет координировать работы группировки спасателей по тушению пожаров.

Общая группировка сил и средств, задействованная в тушении пожара, уже превышает 470 человек и 175 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе мобилизованы все медицинские учреждения.