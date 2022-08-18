Уфа, 18 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. До девяти млн рублей смогут получить экспортеры Башкирии на транспортировку товаров за рубеж. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Stolica-s.su Субсидии

Сообщается, что с 29 августа 2022 года министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона будет принимать заявки на предоставление экспортёрам республики субсидии из регионального бюджета на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой товаров на экспорт, в том числе возмещение части затрат, понесенных при штрафных санкциях по неисполнению экспортных контрактов.

«В этом году было принято решение о расширении действующих мер поддержки. Так, субсидия на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой товаров планируется не только для субъектов МСП, но и для предприятий, включенных в республиканский перечень системообразующих. При этом увеличена и сумма субсидии до девяти млн рублей на одно предприятие», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Отмечается, что для получения субсидии необходимо наличие затрат по контракту, которые заявитель понёс при осуществлении транспортировки товаров на экспорт, или штрафные санкции по неисполнению экспортных контрактов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что этот механизм поддержки экспортного предпринимательства реализуется в Башкирии в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В республике на поддержку экспортоориентированных предприятий региона выделили 68 млн рублей.