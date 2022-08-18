Москва, 18 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Два новых препарата добавлены в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции Минздравом РФ, новые рекомендации 18 августа обнародованы на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: Фавипиравир, Молнупиравир, Нирматрелвир + ритонавир, Ремдесивир, Синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), Иммуноглобулин человека против COVID-19, ИФН-α, Умифеновир, Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, Касиривимаб + имдевимаб», — говорится в обновлённом документе.

При этом в предыдущей редакции не было имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты, который известен под торговым наименованием «Ингавирин», а также комбинации нирматрелвира с ритонавиром, зарегистрированным в России под названиями «Миробивир» и «Скайвира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бурятии в рамках борьбе с коронавирусом разработан комплекс мер для профилактики в детских лагерях.