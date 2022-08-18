Владивосток, , 12:45 — REGNUM В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, подозревает следственный комитет сотрудников детского лагеря «Юнга» в Приморье, откуда 24 ребёнка попали в больницу с симптомами пищевого отравления. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело Sledcom.ru

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«Совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен осмотр места происшествия, изъята документация, связанная с поставкой продуктов питания и санитарной безопасностью. В помещении пищевого блока изъяты необходимые смывы и пробы продуктов питания. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в следственном комитете.

Детей привезли на скорых в больницу Владивостока вечером 17 августа. Часть из них родители забрали домой, семь человек госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Космсомольске-на-Амуре девять детей, отдыхавших в летнем лагере, попали в больницу с симптомами кишечной инфекции. Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку.