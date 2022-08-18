Москва, 18 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Обвиняемых в преступлениях следует реже заключать под стражу, считает глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Vsrf.ru Вячеслав Лебедев

В ходе Совещания председателей верховных судов государств—членов ШОС Лебедев заявил, что численность арестованных по решению суда снизилась в четыре раза по сравнению с периодом, когда такие решения принимались прокурорами.

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — приводит слова руководителя Верховного суда РАПСИ.

Также Лебедев отметил недопустимость отказов в снятии судимости в связи с тяжестью преступления.