Москва, , 12:44 — REGNUM За последние полгода с телефонным мошенничеством сталкивались 83% жителей РФ, из них 63% сказали, что им поступали звонки, 20% получали sms-сообщения. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Телефонный мошенник

Чаще с телефонными мошенниками сталкиваются мужчины, чем женщины — 87% против 79%, молодёжь 18-24 лет и 35-44 лет (89-90%), люди с высшим образованием (90%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (98% против 66% среди сельчан), активные потребители интернета (89%).

Самостоятельно вычислить мошенника в телефонного разговоре удавалось 51% опрошенных. Самыми бдительными оказались 35-44-летние (57%); люди с высшим образованием (59%); жители обеих столиц (67%); активные потребители интернета (58%) и жители Северо-Западного ФО (69%).

Опрос по телефону проведён 14 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало, кибермошенники похитили у клиентов банков России за I квартал 2022 года 3,3 млрд рублей, что почти на 14% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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