Москва, 18 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Для исправления демографической ситуации в России необходимы новые механизмы поддержки семей, в том числе неработающих мам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Kremlin.ru Сергей Миронов

Напомним, ранее Миронов предлагал ввести «родительские зарплаты» и сделать постоянно действующими программы семейной ипотеки и материнского капитала.

По его словам, рождаемость в стране снижается с 2014 года и в этом году спад превысил 6%. Для исправления негативной тенденции нужно воплощать программные предложения СРЗП и вводить новые выплаты для неработающих родителей, которые занимаются воспитанием детей, уверен парламентарий.

«Как правило, это мамы, поэтому мы говорим о «зарплатах для мам». С такой поддержкой женщине будет проще решиться на рождение ребенка, она будет уверена: даже если возникнут проблемы с трудоустройством, государство ее поддержит», — отметил Миронов.