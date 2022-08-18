Москва, 18 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Глава МЧС РФ Александр Куренков направился в Рязанскую область в целях координации работы по тушению лесных пожаров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

МЧС Глава МЧС России Александр Куренков

«Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров», — сказал собеседник агентства.

Ранее смог от лесных пожаров в Рязанской области дошёл до Москвы.