Тбилиси, 18 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Грузии придают новый импульс происходящим событиям в стране, поэтому не могут победить правящую партию «Грузинская мечта» при всей её слабости. Об этом, как передаёт 18 августа агентство «Новости-Грузия», заявил эксперт Европейского центра международной политэкономии Тенгиз Пхаладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Она [оппозиция, прим. — ИА REGNUM] эгоцентрична, занята внутренними интригами, и даже не думает о разработке прогрессивной повестки дня. «Мечта» держит власть за счет того, что оппозиция ничем не примечательна», — сказал Пхаладзе.

По его мнению, Грузии дан уникальный шанс, но он может быть упущен, если политические силы не осознают того, что в действительности происходит в мире.

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Депутаты парламента Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из «Мечты» заявили, что оппозиция не согласится на «деполяризацию», пока не освободят экс-президента Михаила Саакашвили. Он же нужен, чтобы возглавить «переворот» в стране и привести к власти силы, которые начнут войну с Россией.