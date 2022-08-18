Сестрорецк, Санкт-Петербург, 18 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Один из руководителей местной администрации в Курортном районе Санкт-Петербурга оказался участником преступной схемы с автомобильным и страховым мошенничеством. Чиновник задержан и заключен под стражу, сообщили 18 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

TheDigitalWay Угон автомобиля

В марте 2022 года этот гражданин заявил в полицию об угоне своего автомобиля BMW X5. Ущерб составил более 3 млн рублей, из которых 2,5 млн — средства банка, выдавшего кредит на покупку машины. Следователи ОМВД России по Курортному району возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Как выяснили сотрудники «автоугонного» отдела уголовного розыска, иномарку «угнали» с согласия хозяина, перебили идентификационные номера и продали жителю Москвы. В полицию были доставлены заявитель, новый владелец BMW, а также 34-летний житель Всеволожского района Ленобласти и 45-летний житель Сестрорецка.

Во время поисков машины оперативники обнаружили отстойник с еще пятью дорогостоящими автомобилями и оборудованием, характерным для угонщиков. На все автомобили были подготовлены «липовые» документы, как правило, со сгоревших либо разбитых машин, изъяты также фальшивые госномера.

«Организаторы незаконного бизнеса занимались легализацией «проблемных» автомобилей. Эти машины, которые были «похищены» для получения страховых выплат, а после внесенных изменений повторно проданы третьим лицам. Другая категория клиентов злоумышленников — владельцы обремененных автомобилей, которые в силу долговых или иных обязательств не могут свободно ими распоряжаться. Такие машины также оформлялись под «липовые» документы и продавались», — пояснили в полицейском Главке содержание преступного бизнеса.

Следственные органы СК России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»), а уголовное дело о краже было прекращено. Чиновник и житель Всеволожского района задержаны в качестве подозреваемых. Первый уже заключен под стражу, а второй — под домашний арест. Двое других фигурантов пока проходят как свидетели.