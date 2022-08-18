Москва, 18 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Уровень структурной безработицы в РФ будет усиливаться, если власти не станут проводить активную промышленную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил экономист Александр Бузгалин. Так он прокомментировал прогнозы министерства труда и социальной защиты РФ о том, что пик напряженности на российском рынке труда придется на конец 2022 года и на начало 2023-го.

Бен Шан. Безработица

«Россию ждет рост структурной безработицы, причем по преимуществу скрытой — то есть переход на неполную рабочую неделю, принудительные отпуска без содержания и так далее. Поэтому у нас, кстати, сейчас такие хорошие цифры по безработице. Ее как бы нет, но на самом деле она есть. И скорее всего, будет усиливаться, если государство не примет соответствующих мер, — сказал Бузгалин. — Например, есть возможность активной структурной промышленной политики – то есть поддержки производств, которые могут развиваться в условиях санкций и которые нужны стране. Соответственно, это предполагает бесплатную переподготовку людей. Но правительство РФ, скорее всего, не пойдет на эти шаги. Потому что оно думает о проблемах тех корпораций, на которые оно завязано, а не о проблемах граждан. На некоторые минимальные шаги оно пойдет, но только на такие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, пик роста напряженности на рынке труда в России может произойти в конце 2022 — начале 2023 года.