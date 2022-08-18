Владикавказ, , 12:41 — REGNUM В Северной Осетии отменили плату за билеты в театр для школьников. С сентября 2022 года посещение театра станет бесплатным для всех учащихся. Об этом решении сообщил глава республики Сергей Меняйло 18 августа в ходе августовского совещания педагогов.

Александринский театр Дарья Драй © ИА REGNUM

Он отметил, что ранее было принято решение о бесплатном посещении учащимися музеев. В итоге число детей, которые стали регулярно бывать там, выросло в разы. Такую тенденцию власти республики рассчитывают увидеть и в случае с театрами.

«Эту идею мы начали реализовывать в октябре прошлого года и отметили положительную тенденцию: число ребят, которые регулярно бывают в музеях, выросло с двух до 14 тысяч», — сказал Меняйло.

Как отметил глава республики, опыт удачного проекта «Музеи детям» необходимо распространить и на сферу театрального искусства, чтобы расширять образовательное пространство детей.