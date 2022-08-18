Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Известный актёр Джона Хилл признался, что вынужден отказаться от общения с прессой из-за проблем с психическим здоровьем. Об этом сообщило издание Deadline.

Джона Хилл Цитата из интервью на телевидении

По словам артиста, в ближайшее время он полностью откажется от участия в промо-кампаниях своих новых фильмов, в том числе предстоящей ленты Stutz: «Пока я предпринимаю важный шаг, чтобы защитить себя, вы не увидите меня рекламирующим этот или другие фильмы. Я сделал бы только хуже и не был бы верен фильму». В то же время Хилл отметил, что не планирует прекращать актёрскую деятельность, поэтому продолжит сниматься в других проектах.

Напомним, фильм Stutz расскажет о взаимоотношениях Джоны Хилла и его психотерапевта Фила Статца. Картина станет второй режиссёрской работой для актёра.

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