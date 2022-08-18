Москва, 18 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведёт в Сочи встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ-22

«19 августа 2022 г. в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны также обсудят проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, в том числе в СНГ.