Рязань, 18 августа 2022, 12:42 — REGNUM В связи с природными пожарами мобилизованы все медицинские учреждения, на месте дежурят кареты скорой помощи, сообщили 18 августа в телеграм-канале и. о. министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.
Главный медик призвал жителей региона как можно меньше находиться на открытом воздухе, пользоваться влажными масками из марли при нахождении на улице, плотно закрывать двери и окна, вывешивать на них мокрые простыни.
Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области бушуют сильные лесные пожары, в некоторых муниципалитетах введён режим ЧС. Рослесхозе заявили о сокрытии реальных площадей возгораний.
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