Рязань, 18 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В связи с природными пожарами мобилизованы все медицинские учреждения, на месте дежурят кареты скорой помощи, сообщили 18 августа в телеграм-канале и. о. министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедист в маске

Главный медик призвал жителей региона как можно меньше находиться на открытом воздухе, пользоваться влажными масками из марли при нахождении на улице, плотно закрывать двери и окна, вывешивать на них мокрые простыни.

«Если Вы заметили, что у кого-то из окружающих появились затрудненная речь, нетвёрдая походка, повышение артериального давления, потеря сознания — незамедлительно вызывайте скорую помощь. Все вышеперечисленные признаки могут указывать на отравление. По возможности оставляйте детей дома или вывозите в незадымленные места», — обратился он к рязанцам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области бушуют сильные лесные пожары, в некоторых муниципалитетах введён режим ЧС. Рослесхозе заявили о сокрытии реальных площадей возгораний.