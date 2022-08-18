Тбилиси, 18 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Тбилиси продолжается скандал, связанный с найденным в освобождённом от украинских войск Лисичанске личным делом грузинского военнослужащего, сообщает 17 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Журналисты телеканала сделали по этому поводу официальные запросы в грузинские силовые структуры. Однако, несмотря на то, что уже прошли остановленные законом сроки, ни из министерства обороны, ни из Службы госбезопасности никаких ответов не последовало. Лишь Специальная следственная служба сообщила, что расследование она пока не начинала. Оппозиционное «Единое национальное движение» обратилось даже в Генеральную прокуратуру страны, однако и там не последовало никакой реакции. В управе Глдани-Надзаладевского района столицы, где, по утверждению министерства обороны, и должно было храниться злополучное личное дело, с журналистами вообще отказались разговаривать и потребовали от них немедленно покинуть помещение. По некоторой информации, расследование инцидента, возможно, будет проводить военная полиция.

Напомним, что после боёв за город Лисичанск народной милицией ЛНР в одном из украинских штабов было обнаружена папка с личным делом отставного грузинского военного и наёмника ВСУ Михаила Камхадзе, имевшая гриф архива министерства обороны Грузии.