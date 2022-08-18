Чебоксары, , 12:34 — REGNUM В Чувашии растёт миграционная убыль населения, при этом значительно увечился отток в другие страны. Соответствующие данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Российские паспорта Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В январе–июне 2022 года в республику прибыли 15 893 человек, покинули пределы региона 18 238 жителей — таким образом, миграционная убыль составила 2 345 человек. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом темпы оттока населения возросли: напомним, что в первом полугодии 2021 года убыль населения составила 991 человек.

Как следует из представленных данных, в пределах России перемещались 14 506 человек, в том числе между регионами — 4 767 жителей, а в самой республике — 9 739 человек.

Рост оттока произошёл значительным образом из-за миграции за рубеж. В первом полугодии из других стран приехали в Чувашию 1 387 человек, а уехали 3 232 жителя — в результате убыль составила 1845 человек, в то время за аналогичный прошлогодний период был зарегистрирован прирост населения на 179 человек.