Москва, 18 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский прокомментировал встречу президента РФ с временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, прошедшую в среду, 17 августа.

Анна Кумицкая, ИА REGNUM Здание Администрации Владимирской области

Встреча президентом — своеобразная оценка качества работы временно исполняющего обязанности главы региона. В этом плане можно смело говорить, что Александр Авдеев свой экзамен президенту сдал, считает Виктор Потуремский.

«Работа временно исполняющего обязанности главы Владимирской области оценена хорошо. Специфика региона понятна — это не только промышленный, но сельскохозяйственный регион. И Александр Авдеев — один из первых губернаторов, который создал оперативный штаб в связи с санкционным давлением, и с той ситуацией, в которой сейчас находится страна. Активно обсуждалась и социальная тематика, в частности, вопросы связанные инфекционной больницей. Кроме того, обсуждались вопросы, в решении которых необходима помощь федерального центра - то есть содействие обновлению парка общественного транспорта», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА ИА REGNUM.

«Безусловно, Александру Авдееву удалось за тот короткий срок, который он находится в позиции временно исполняющего обязанности губернатора области, создать эффективную систему управления регионом. До этого региону не очень везло с региональной властью, по крайней мере, предыдущий губернатор, мягко говоря, не был эффективен на своем посту, и в этом смысле это как бы перезагрузка региональной власти и формирования доверия к ней, что немаловажно. И, конечно, это начало работы с федеральной власть «с чистого листа», потому что то, что удалось получить региону в связи с приходом Александра Авдеева, это вопросы, которые предыдущими властями региона просто не решались», — подчеркнул эксперт.