Сеул, , 12:36 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 511 человек. Об этом 18 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 18 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 097 618 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 373 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 660 623 человека. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 3072 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 519 994 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 52 694 человека. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 6 709 688 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 178 574 случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 21 861 296.

Читайте также: В Южной Корее выявили свыше 170 тыс. зараженных коронавирусом