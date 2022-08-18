Донецк, 18 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В результате обстрела вооружёнными украинскими формированиями города Светлодарск в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли три человека, включая одного ребёнка. Об этом 18 августа сообщает представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Алексей Колчин ИА REGNUM Свеча

Уточняется, что, по предварительной информации, украинские нацисты обстреляли центр Светлодарска в то время, когда там велась раздача воды жителям города.

«Три мирных жителя погибли, среди них один ребенок, и 12 человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что областные власти проработали план эвакуации жителей области в случае аварии на Запорожской АЭС.