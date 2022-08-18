Рыбинск, Ярославская область, 18 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области директорам и ведущим специалистам департаментов архитектуры и недвижимости запрещено проводить рабочие встречи вне служебных помещений. Новое правило для сотрудников городской администрации ввёл глава города Дмитрий Рудаков. Об этом 18 августа Рудаков сообщил на своей странице в социальных сетях.

страница Дмитрия Рудакова в ВК Дмитрий Рудаков

«В этих департаментах вводится исключительно коллегиальный формат приема граждан и предпринимателей, — написал Дмитрий Рудаков. — Никого ни в чем не подозреваю, хочу оградить своих работников от искушения, минимизировав коррупционные риски. Так что — без обид».

За нарушением правила последует служебное расследование.