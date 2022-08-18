Пекин, 18 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Европейские инвестиции в Китай пока не прекращаются, несмотря на ухудшение политических отношений между двумя торговыми партнерами, при этом компании ищут способы обойти угрозу разрыва связей, сообщает Bloomberg.

Friends of Europe Флаги Китая и ЕС

По данным исследовательской компании Rhodium Group, в первой половине 2022 года объем инвестиций из Европейского союза в Китай вырос на 15% по сравнению с показателями годичной давности.

Европейские компании не уходят из Китая, как опасались некоторые. По мнению аналитиков, рост геополитической напряженности может даже подтолкнуть компании к расширению местных производственных цепочек.

«Пока мы не наблюдаем большого оттока, и компании продолжают работать над завершением уже запланированных проектов, — сказал аналитик Rhodium Group Марк Витцке. — По крайней мере что касается европейских компаний, это в основном крупные игроки, которые уже имеют значительные интересы в Китае и продолжают запланированные инвестиции, хотя и с некоторыми затруднениями» по причине закрытия предприятий в борьбе с пандемией COVID-19.

Отношения между Европой и Китаем ухудшаются уже больше года, а отказ Пекина осудить действия России на Украине не способствует их улучшению. Двусторонний инвестиционный договор с Брюсселем был заморожен в 2021 году, что только добавляет риска.

Несмотря на это, экспорт из Европы сохранился, и общая стоимость поставок за первые шесть месяцев 2022 года практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом.

Многие иностранные компании по-прежнему считают, что от присутствия в Китае можно больше выиграть, чем потерять.

BMW в начале 2022 года открыла многомиллиардный завод в Шэньяне, Audi строит свой первый завод электромобилей в стране, а Airbus укрепляет позиции на китайском рынке благодаря местной линии окончательной сборки, которая помогла ей в июле получить заказ на сумму более 37 млрд долларов.

«Если под разрывом связей вы понимаете уход иностранных компаний из Китая или хотя бы значительное сокращение их присутствия и диверсификацию инвестиций за пределы Китая, то этого, конечно, не происходит, — объяснил старший аналитик берлинского Института Меркатора по изучению Китая Якоб Гюнтер. — В большинстве отраслей промышленности мы обычно видим примерно противоположное».

Изменится ли ситуация в будущем, неизвестно, но пока некоторые европейские компании, работающие в Китае, выбирают менее радикальный вариант — отделить свои китайские операции от глобальных. Так называемые стратегии локализации подразумевают создание местных цепочек поставок и партнерств, чтобы не попасть под действие геополитических рисков.