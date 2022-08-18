Донецк, 18 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка, Горловки и Новобахмутовки. Об этом 18 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 10:10 с позиций в Керамике обстреляна Новобахмутовка, киевские силовики выпустили по населённому пункту пять неуправляемых авиационных ракет калибра 80 мм.

В 10:35 из Марьинки открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив семь мин калибра 120 мм.

В 10:30 из Курдюмовки обстреляли шахту имени Изотова, выпущено семь снарядов калибра 152 мм.