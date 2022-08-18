Челябинск, , 12:31 — REGNUM В Челябинской области проводится проверка по факту гибели рабочего на территории одного из промышленных предприятий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Переход через траншею Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Трагедия произошла в Сатке. По предварительной информации, работник подрядной организации выполнял земляные работы. И когда он находился в траншее, её склон обрушился и мужчина оказался под землёй.

Сейчас по факту случившегося проводятся проверки. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в канализационном коллекторе в Челябинске погибли трое рабочих. Ещё двое погибли на территории города в июле.