Санкт-Петербург, 18 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В лесах Ленинградской области с начала 2022 года потерялись 373 человека. Такую статистику привёл 18 августа начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области Алексей Николенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

«С начала года у нас уже потерялось 373 человека, из них 29 детей. На сегодняшний день мы не нашли четырёх человек, и были обнаружены тела четырёх человек», — уточнил Николенко.

Он добавил, что в сравнении аналогичным периодом прошлого года статистика держится примерно в тех же показателях. Однако специалист отметил, что сезон охоты, сбора грибов и ягод только начался.

«Мы ожидаем наплыва сбора любителей сбора грибов и ягод, в том числе и с города Санкт-Петербурга», — продолжил Николенко.

Начальник центра управления в кризисных ситуациях подчеркнул, что перед тем, как отправиться в лес, необходимо сообщить родственникам и знакомым пункт своего назначения и примерное время возвращения домой.

Для похода в лес нужно выбирать яркую одежду, чтобы спасатели могли быстрее найти человека. Помимо приспособлений для сбора грибов и ягод нужно взять с собой заряженный телефон, портативное зарядное устройство. Также нужно брать с собой запас пищи, воды, спичек и компас.