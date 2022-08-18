Барнаул, 18 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 18 августа известил о возбуждении в Барнауле уголовного дела по факту истязания 11-летнего ребёнка своим отцом. По предварительным данным следствия, инцидент произошел 14 августа 2022 года: 36-летний мужчина избил своего сына, а затем прицепил к его ноге цепь с гирей. После того, как бабушка несовершеннолетнего обратилась с заявлением в правоохранительные органы, мальчик был передан в специализированное учреждение.

cortixxx Цепь

По ходатайству следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю прокурором из органов дознания передано для дальнейшего расследования уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).

В ходе предварительного следствия следователям СК предстоит установить обстоятельства произошедшего, а так же иные факты противоправных деяний со стороны отца ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошел в Нефтеюганске. Установлено, что в период с февраля по май 2022 года 32-летняя обвиняемая, раздражаясь от непослушания семилетнего сына, обматывала ногу ребёнка металлической цепью, прикрепленной к стене квартиры. Ребёнок был лишён свободы, испытывал физическую боль и психические страдания.

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