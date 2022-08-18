Уфа, , 12:29 — REGNUM 68 млн рублей выделили в Башкирии на поддержку экспортоориентированных предприятий региона. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Отмечается, что эти средства направят предпринимателям на возмещение затрат по транспортировке товаров на экспорт, в том числе затраты, понесенные при штрафных санкциях по неисполнению экспортных контрактов.

«В прошлом году субсидия на транспортировку была выдана 32 республиканским компаниям. Общий объём поддержанного экспорта составил 2,847 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии с 2018 по 2021 годы общий объём государственной поддержки экспортноориентированных компаний с учётом федеральных средств в данной сфере составил 676 млн рублей. В 2022 году с учётом выделенных средств на эти цели направят порядка 168 млн рублей.