Омск, 18 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Омске перед судом предстанут двое мужчин и женщина по обвинению в незаконного обороте крепкого алкоголя. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, объём уголовного дела составил 16 томов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из фильма «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР Алкоголь

По данным следствия, обвиняемые открыли цех полного цикла по изготовлению контрафактного алкоголя в нежилом помещении в посёлке Магистральный. Они производили спиртосодержащую жидкость крепостью 90%, которую затем смешивали с водой и разливали по бутылкам с этикетками известных марок водки.

«Готовую продукцию без маркировок фигуранты хранили в том же помещении, а позднее самостоятельно развозили по различным торговым точкам города Омска для последующего сбыта», — отметили в ведомстве.

В ходе обысков правоохранители обнаружили оборудование для производства спиртного, около 6,2 тыс. единиц произведённой продукции на сумму более 1,5 млн рублей. Уголовное дело передано в Омский районный суд Омска.

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