Брюссель, 18 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Европейском союзе инфляция установила новый рекорд. Об этом сообщили в Евростате.

Pixabay.com Инфляция

Статистическое агентство распространило 18 августа сообщение с данными по инфляции в еврозоне в июле. В годовом исчислении она составила 8,9%, опередив аналогичный показатель в июне. Тогда он достиг 8,6%.

При этом в июле 2021 года инфляция в еврозоне составляла 2,16%. Таким образом, этот показатель увеличился более чем в 3,5 раза.