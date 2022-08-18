Инфляция в Евросоюзе в июле установила абсолютный рекорд
Брюссель, 18 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Европейском союзе инфляция установила новый рекорд. Об этом сообщили в Евростате.
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Инфляция
Статистическое агентство распространило 18 августа сообщение с данными по инфляции в еврозоне в июле. В годовом исчислении она составила 8,9%, опередив аналогичный показатель в июне. Тогда он достиг 8,6%.
При этом в июле 2021 года инфляция в еврозоне составляла 2,16%. Таким образом, этот показатель увеличился более чем в 3,5 раза.