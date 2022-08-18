Симферополь, , 12:23 — REGNUM Действующий адвокат адвокатской палаты Республики Крым предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество. О завершении расследования уголовного дела в отношении адвоката сообщила 18 августа пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

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В отношении адвоката было возбуждено и расследовалось дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, в 2021 году адвокат сообщил жителю Керчи, который являлся подсудимым по делу о подделке документов, о наличии у него связей в Керченском городском суде и органах внутренних дел и возможности договориться о прекращении в отношении него уголовного дела и назначении наказания в виде штрафа. При этом адвокат сообщил, что за это нужно будет передать неким должностным лицам 200 тысяч рублей. 13 декабря в офисе адвокату была передана требуемая сумма, после чего он был задержан с поличным оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В настоящее время материалы дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.