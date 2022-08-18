Рим, 18 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Из-за двух произошедших на острове Пантеллерия, который находится в юго-западном направлении от Сицилии, пожаров с него эвакуировали десятки людей, включая модельера и предпринимателя Джорджо Армани. Об этом 18 августа сообщает газета Corriere della Sera.

25.mchs.gov.ru Лесной пожар

«Два пожара на Пантеллерии вынудили жителей и туристов спасаться бегством. Среди них много VIP-гостей, в том числе модельер Джорджо Армани», — говорится в публикации.

Также указывается, что в числе бывших знаменитостей с острова также был эвакуирован известный в прошлом футболист Марко Тарделли.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Рослесхозе сообщили, что реальный размер площадей лесов, охваченных природными пожарами в Рязанской области, скрывали органы лесного хозяйства региона, результате чего не удалось своевременно привлечь дополнительные силы для их ликвидации.