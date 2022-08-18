Москва, , 12:31 — REGNUM Украинские войска уже 12 раз обстреливали Запорожскую АЭС, в том числе с применением беспилотников. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил 18 августа на брифинге.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля. ВСУ применяют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны.

«По состоянию на 18 августа 2022 года осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе», — сказал Кириллов.

Обстреливают станцию со стороны Марганца и Никополя. Повреждения получили вспомогательные системы обеспечения станции и объекты жизнеобеспечения города Энергодара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны полагают, что Киев и его американские кураторы собираются устроить на АЭС аварию, сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию станции и обвинить в этом Россию.

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