Москва, 18 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Украинские войска уже 12 раз обстреливали Запорожскую АЭС, в том числе с применением беспилотников. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил 18 августа на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Он подчеркнул, что систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля. ВСУ применяют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны.

«По состоянию на 18 августа 2022 года осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе», — сказал Кириллов.

Обстреливают станцию со стороны Марганца и Никополя. Повреждения получили вспомогательные системы обеспечения станции и объекты жизнеобеспечения города Энергодара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны полагают, что Киев и его американские кураторы собираются устроить на АЭС аварию, сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию станции и обвинить в этом Россию.

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