Запорожье, Украина, 18 августа 2022, 12:20 — REGNUM Власти Запорожской области проработали план эвакуации жителей области в случае аварии на Запорожской АЭС, сообщил 18 августа областной администрации Евгений Балицкий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что 19 августа киевский режим намерен провести резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции в период посещения Украины генсека ООН Антониу Гутерреша. Её задача — обвинить Москву в создании техногенной катастрофы на АЭС.
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