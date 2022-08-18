Запорожье, Украина, , 12:20 — REGNUM Власти Запорожской области проработали план эвакуации жителей области в случае аварии на Запорожской АЭС, сообщил 18 августа областной администрации Евгений Балицкий.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы понимаем эту ситуацию, планируем мероприятия с эвакуацией (в случае аварии из-за обстрелов ВСУ). Тем не менее план мероприятий проработан, так называемый план Б», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что 19 августа киевский режим намерен провести резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции в период посещения Украины генсека ООН Антониу Гутерреша. Её задача — обвинить Москву в создании техногенной катастрофы на АЭС.

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