Калуга, , 12:27 — REGNUM Более 700 отечественных ИТ-специалистов собрались в Калуге, где 18 августа в Инновационном культурном центре в третий раз стартовал всероссийский форум «Цифровая эволюция», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участников встречи приветствовал губернатор Владислав Шапша Правительство Калужской области

В 2022 году основное внимание участников калужского форума обращено на цифровизацию государственных и муниципальных услуг для населения. Представители регионов поделятся лучшими практиками в данной сфере. В рамках форума состоится первый в России конкурс лучших региональных решений и проектов цифровой трансформации. Участников встречи приветствовал губернатор Владислав Шапша, который подчеркнул, что в регионе созданы все условия для развития отрасли информационных технологий и приняты региональные меры её поддержки. Губернатор пригласил ИТ-специалистов из других российских регионов рассмотреть возможность работы в Калужской области.

«Мы очень любим и очень дорожим трудом ИТ-специалистов, которые работают в Калужской области. Для этого были приняты определенные решения. Это снижение процентной ставки по ипотеке до 2% для того, чтобы люди могли приобретать здесь жильё, снижение ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% и 5%, чтобы наши предприниматели имели больше возможностей для развития бизнеса. А также поддержка в виде грантов для компаний, которые привлекают новых сотрудников в ИТ-сферу», — отметил Владислав Шапша.

Организаторами всероссийского форума «Цифровая эволюция», выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и правительство Калужской области.

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