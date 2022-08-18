Ставрополь, , 12:19 — REGNUM На Северном Кавказе введут в эксплуатацию до конца 2022 года 11 объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры, среди них школы, спортивные объекты, очистные сооружения и объекты канализации. Шесть проектов уже сданы в первом полугодии 2022 года. Все они реализованы в рамках государственной программы развития Северного Кавказа, рассчитанной до 2030 года, сообщил 18 августа заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Строительство Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, будут открыты до конца года четыре детских сада в Новолакском районе Дагестана, две школы в Ставропольском крае, спортивный зал в школе №7 в Кисловодске, завершится также реконструкция здания школы №1 и дворца спорта «Арена Кисловодск». В Дагестане будет завершено строительство наружных сетей канализации и очистных сооружений в селе Чапаево Новолакского района. В Кисловодске окончат работы по реконструкции гидротехнических сооружений «Старое озеро».

На реализацию госпрограммы развития СКФО в 2022 году выделено 15,9 млрд рублей. По данным на 10 августа, кассовое исполнение составило 12 млрд рублей — 75,3%.

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