Ставрополь, 18 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. На Северном Кавказе введут в эксплуатацию до конца 2022 года 11 объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры, среди них школы, спортивные объекты, очистные сооружения и объекты канализации. Шесть проектов уже сданы в первом полугодии 2022 года. Все они реализованы в рамках государственной программы развития Северного Кавказа, рассчитанной до 2030 года, сообщил 18 августа заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

Так, будут открыты до конца года четыре детских сада в Новолакском районе Дагестана, две школы в Ставропольском крае, спортивный зал в школе №7 в Кисловодске, завершится также реконструкция здания школы №1 и дворца спорта «Арена Кисловодск». В Дагестане будет завершено строительство наружных сетей канализации и очистных сооружений в селе Чапаево Новолакского района. В Кисловодске окончат работы по реконструкции гидротехнических сооружений «Старое озеро».

На реализацию госпрограммы развития СКФО в 2022 году выделено 15,9 млрд рублей. По данным на 10 августа, кассовое исполнение составило 12 млрд рублей — 75,3%.