Оренбург, 18 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Оренбурге к празднованию 279-летия города в Оренбурге запустят экскурсионные троллейбусы. Сотрудники Музея истории города предстанут в образе кондукторов середины XX века. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

пресс-служба администрации Оренбурга Экскурсионные троллейбусы

Экскурсионные автобусы будут курсировать с 22 по 28 августа. Два брендированных троллейбуса по маршрутам №4 и №12 оборудуют аудиогидами. Кроме того, оренбуржцав предоставят возможность послушать экскурсию напрямую от сотрудников Музея истории города.

«Пассажиры смогут не только погрузиться в историю улочек степной столицы, но и узнать малоизвестные факты из истории родного города», — сказали в мэрии.

Напомним, Оренбург традиционно отметит свой день рождения в последнюю субботу августа — 27 августа.