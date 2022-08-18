Тегеран, , 12:18 — REGNUM Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с Днем независимости, сообщает Sindonews.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Ирана надеется, что тесные отношения между двумя странами могут продолжаться. В своем поздравительном послании президент Ирана выразил надежду, что исторические и культурные связи, а также общие интересы приведут к тесным связям.

Эбрахим Раиси надеется, что дружба между Ираном и Индонезией продлится долго и что отношения между двумя странами улучшатся настолько, насколько это возможно.

По словам президента, расширение двусторонних и многосторонних отношений в соответствии с общими интересами и поддержание международного мира и стабильности может открыть новую главу в отношениях между Ираном и Индонезией, а также исламским миром.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Индонезия отметила 77-ю годовщину обретения независимости.

Читайте также: Путин поздравил президента и жителей Индонезии с Днём независимости