Иран поздравил Индонезию с 77-й годовщиной независимости
Тегеран, 18 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с Днем независимости, сообщает Sindonews.
Глава Ирана надеется, что тесные отношения между двумя странами могут продолжаться. В своем поздравительном послании президент Ирана выразил надежду, что исторические и культурные связи, а также общие интересы приведут к тесным связям.
Эбрахим Раиси надеется, что дружба между Ираном и Индонезией продлится долго и что отношения между двумя странами улучшатся настолько, насколько это возможно.
По словам президента, расширение двусторонних и многосторонних отношений в соответствии с общими интересами и поддержание международного мира и стабильности может открыть новую главу в отношениях между Ираном и Индонезией, а также исламским миром.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Индонезия отметила 77-ю годовщину обретения независимости.
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