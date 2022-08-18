Комрат, Молдавия, 18 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Комрат, являющийся столицей Гагаузской автономии Молдавии, 18 августа на спецтранспорте прибыла бригада молдавской полиции специального назначения Fulger. Об этом сообщает интернет-портал Gagauzinfo.

Полицейский спецназ

По данным журналистов, полицейские одеты в бронежилеты и вооружены стрелковым оружием. Официальные лица сообщили изданию, что спецподразделение прибыло в рамках учений.

«Группа террористов захватила один из корпусов Комратского госуниверситета и спецназ должен освободить студентов и преподавателей», — сообщили журналистам легенду учений.

Отмечается, что пресс-служба МВД Молдавии не сообщала заблаговременно о готовящихся учениях.

Напомним, жители Гагаузии с июля каждое воскресенье проводят акции протеста в Комрате. Они протестуют из-за резко выросших цен. Поскольку власти никак не отреагировали на это, гагаузцы объявили, что до 27 августа, Дня независимости Молдавии, проведут акцию в Кишинёве.