Кабул, , 12:16 — REGNUM Бывший начальник штаба афганской армии Хайбатулла Ализай заявил, что экс-президент страны Хамид Карзай лжёт, когда говорит, что не собирался входить в «Арг» при падении Кабула. Он утверждает, что после того, как Ашраф Гани бежал из столицы Афганистана, он не позволил Хамиду Карзаю войти в цитадель. Ализай сообщил Afghanistan International, что, если бы Карзай занял цитадель и провозгласил себя временным главой государства, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обрёл бы легитимность, получив власть из его рук.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос Afghanistan International, почему он не позволил Карзаю войти в «Арг», генерал Ализай сказал, что опыт показывает, что у того не было чёткой стратегии во время его правления, и кто мог гарантировать, что он не сдаст оставшиеся в Кабуле силы талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

В офисе экс-президента уже отреагировали на эти заявления Ализая и заявили, что у Карзая не было намерений входить в цитадель и захватывать власть. Однако генерал обвиняет Хамида Карзая во лжи и считает, что «ложь стала обычным явлением для афганских политиков».

Ашраф Гани — причина падения Афганистана

Бывший начальник штаба афганской армии говорит, что беглый президент Афганистана Ашраф Гани, члены его кабинета и многие другие политические деятели стали причиной падения Афганистана. Он добавил, что они вели секретные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нет сомнений, что они передали Кабул «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хайбатулла Ализай выразил надежду, что однажды эти деятели признают, что скрытно поддерживали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дубае, Дохе и других местах и тайно встречались с ними.

Бывший афганский военный ранее опроверг заявление Ашрафа Гани о развале армии перед его побегом из Кабула и сказал, что бегство Гани вызвало распад системы и вакуум власти в стране. Он считает возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) результатом постыдной сделки коррумпированных политиков, и, прежде всего, Ашрафа Гани.

В интервью Afghanistan International Ализай сказал, что, если бы Ашраф Гани не бежал, силы безопасности не допустили бы падения Кабула.

Бывший начальник штаба афганской армии также добавил в этом интервью, что президент Гани и Совет национальной безопасности вмешивались в его работу. Он считает Ашрафа Гани причиной падения Афганистана и говорит, что Совет Безопасности назначал даже командиров в уездах.

Ализай, который при предыдущем правительстве работал в полиции, национальной безопасности и армии, говорит, что после падения Кабула он решил отправиться в Панджшер и согласовал это с Ахмадом Масудом, но аэропорт Кабула находился в осаде и он не смог это сделать.

По его словам, в августе 2021 года он вёл переговоры с командирами в Панджшере, с которыми он раньше служил вместе, но не смог присоединиться к ним. Сейчас он проживает за пределами Афганистана, но подчеркнул, что не сбежал из страны и однажды вернётся в Афганистан.

В эксклюзивном интервью Afghanistan International Ализай сказал, что поддерживает контакты со многими бывшими военными, уехавшими в другие страны. Он высоко отозвался о борьбе Фронта национального сопротивления Афганистана во главе с Ахмадом Масудом, и добавил, что отношение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к афганским гражданам наносит ущерб национальным интересам Афганистана.

Обращаясь к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он подчеркнул, что все вопросы должны решаться путём диалога и переговоров.