Чебоксары, 18 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Безработного жителя Чувашии подозревают в погроме офиса микрофинансовой организации. Следствие считает, что он устроил погром из-за отказа в выдаче кредита, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

По версии правоохранителей, 46-летний житель Урмарского района обратился в микрофинансовую организацию за небольшим займом 5 мая 2022 года, но ему отказали из-за отсутствия официального источника заработка.

«После этого обиженный клиент явился в организацию с молотком и стал крушить имущество, повредив стеклопакеты и жалюзи, бросив на пол ноутбук», — говорят в полиции.

Нанесённый фирме ущерб следствие оценило в 130 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Детали происшествия устанавливаются.

Отметим, что в Чувашии последнее время периодически нападают на офисы микрофинансовых организаций. Как сообщало ИА REGNUM в августе 2020 году, в Новочебоксарске в помещение, где выдают микрозаймы, ворвался мужчина в медицинской маске и с заточкой в руках, забрав 5 тыс. рублей.

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В 2019 году в Чебоксарах вызвало резонанс сорвавшееся разбойное нападение на микрофинансовую организацию: злоумышленник сбежал после того, как вместо денег ему предложили взять кредит.