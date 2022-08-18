Москва, 18 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало о возможных последствиях происшествия на Запорожской атомной электростанции.

Ralf1969 Запорожская АЭС

В министерстве показали карту, где указаны возможные последствия катастрофы.

Сообщается, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов при нештатной ситуации произойдёт перегрев активной зоны и разрушение реакторных установок. При этом ЗАЭС является самой большой атомной электростанцией в Европе, и после выброса радиоактивных веществ они разнесутся на сотни километров. В том числе они достигнут Польши, Германии и Словакии.

Чрезвычайная ситуация спровоцирует массовую миграцию населения и вызовет значительно большие последствия, чем надвигающийся энергокризис в Евросоюзе.