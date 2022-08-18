Самара, 18 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Директора фирмы обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 102 млн рублей в Самаре. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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По версии следствия, обвиняемый руководитель фирмы, которая осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли производственным электротехническим оборудованием, умышленно создал подложные документы и схему финансово-экономических отношений по сделкам с другими предприятиями при фактическом отсутствии реальных хозяйственных операций.

В материалах дела указано, что декларации, в которых сдержалась недостоверная информация, были переданы в налоговый орган.

«В результате указанных противоправных действий, в бюджет не были перечислены налоговые платежи за период с мая 2019 года по август 2021 года на общую сумму более 102 миллионов 763 тысяч рублей, из которых более 67 миллионов 600 тысяч — налог на добавленную стоимость, более 35 миллионов — налог на прибыль организации», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.