Таллин, , 12:13 — REGNUM Возглавляющая правительство Эстонии Реформистская партия остается самой популярной политической силой страны с конца января 2022 года — 25-ю неделю подряд. Об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 19 июля по 15 августа.

По данным последнего опроса, за неделю популярность реформистов, опирающихся на агрессивную антироссийскую риторику и поддержку Украины в конфликте с РФ, снизилась с 34,4% до 33,9%. На втором месте продолжает находиться оппозиционная Консервативная народная партия, рейтинг которой вырос с 19,8% до 21,3%. Партия призывает больше внимания обращать не на «украинский вопрсо», а на внутренние экономические проблемы.

На третьем месте по-прежнему находится еще одна оппозиционная Центристская партия с рейтингом 16,4%. Популярность центристов за неделю выросла на 0,2%. На четвертом место осталась правительственная Социал-демократическая партия, поддержка которой снизилась с 9,3% до 9,1%. На пятой строчке находится внепарламентская партия «Эстония 200», популярность которой снизилась с 8,9% до 8,7%.

Рейтинг еще одной партии правящей коалиции — партии «Отечество» (Isamaa) за неделю снизился еще более заметно — с 8,9% до 8,1%. «Зеленых Эстонии» поддерживают всего 1,3% избирателей.

В сумме поддержка партий нового правительства Эстонии составляет 51,1%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции — 37,8%.