Элиста, , 12:13 — REGNUM В Калмыкии с начала 2022 года зарегистрировано 62 ДТП с участием сельскохозяйственных животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России 18 августа.

Корова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В результате дорожных аварий с животными один человек погиб, шестеро получили ранения. Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

Полицейские обращают внимание на недопустимость бесконтрольного выпаса скота. Погонщика или собственника ждёт штраф. На него также могут возложить обязанность по возмещению имущественного вреда, причинённого автовладельцу.