В «Бешикташе» заявили, что не интересуются Дзюбой
Стамбул, Турция, 18 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» никогда не интересовался российским нападающим Артёмом Дзюбой. Об этом 18 августа заявил президент клуба Ахмед Нур Чеби.
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Дзюба
«Нет, мы не подписываем контракт с Дзюбой, несмотря на его видео с нашим стадионом в социальных сетях. Мы никогда им не интересовались», — приводит слова Чеби «Спорт-Экспресс».
Ранее Дзюба выложил видео в социальных сетях, на котором виден домашний стадион «Бешикташа».
Также сообщалось, что Дзюба может стать игроком турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор».