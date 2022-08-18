София, , 12:12 — REGNUM В сентябре нынешнего года цена на природный газ в Болгарии будет повышаться дважды. Об этом 18 августа со ссылкой на заявление председателя совета директоров крупнейшей болгарской газораспределительной компании «Булгаргаз» («БГ») Ивана Топчийского сообщает БТВ.

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По словам Топчийского, это связано как с повышением стоимости «голубого топлива «на мировых рынках, так и необходимостью пересмотра соответствующего ценообразования в самой Болгарии. «Во всем этом есть только одна хорошая новость: газ есть, и его подача будет осуществляться бесперебойно в течение всего зимнего периода», отметил, в частности, он.

Согласно официальной информации, сегодня на своем экстренном заседании заседании"БГ"рассмотрит вопрос увеличения поставок сжиженного газа из США.

Напомним, ранее болгарская Комиссия по энергетическому и водному регулированию (КЭВР) не исключила повышения цены на газ в Болгарии с 1 сентября на 3,5%.